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[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
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Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
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Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
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W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
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Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
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