Religia w szkole traci uczniów. Najniższy wynik w historii badań
Po raz pierwszy w historii badań prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej większość uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych deklaruje, że nie uczestniczy w lekcjach religii.marbar4241
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Komentarze (35)
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A potem, jak sam miałem dzieci doprowadziłem do wprowadzenia w ich szkole lekcji etyki - mimo ogromnego sprzeciwu dyrekcji. Sprawa oparła się o kuratorium i etykę wprowadzono. Od tego momentu z każdym rokiem frekwencja na religii spadała.
A jakież zdziwienie wywołałem i konsternację w klasie, gdy nie chciałem podpisać "podania
@LudzieToDebile: No i patrz jak na tym wyszedłeś - zostałeś trollem na Wykopie i spędzasz całe dnie na kolportowaniu wszystkiego, co aktualnie narzucają lewackie "elity". Taki z ciebie wolnomyśliciel, rzeczywiście nie ma się czym chwalić.
@sl4v3x: To jest akurat prawda. Może Czarnek jest jaki jest i możesz się z nim nie zgadzać w bardzo wielu kwestiach, pewnie nawet większości lewica jest jeszcze bardziej odklejona.
Nagle się okaże, ilu mamy katolików