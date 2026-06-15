Być wychowany w katolickiej wierze i w tej całej duchowości to całkiem spoko, a być wychowany w rodzinie gdzie Ci brat mówi że oni chcą tylko na tacę i tak co każdą niedzielę, to już nie jest fajne jak ktoś tak mówi. Jakieś wartości muszą być dodawane do kształtowania młodego człowieka, a w tym ślub na samym końcu i iść w tą niedzielę z nową rodziną. To tylko niedziela i tyle, chociaż Pokaż całość