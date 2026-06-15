Ukrainka prowadząca w Warszawie żabkę chwali się, że zatrudnia w pierwszej kolejności Ukraińców i dyskryminuje Polaków ze względu na narodowość.
Ukrainka chwali się, że zatrudnia w żabce w pierwszej kolejności Ukraińców
Ukrainka prowadząca w Warszawie żabkę chwali się, że zatrudnia w pierwszej kolejności Ukraińców i dyskryminuje Polaków ze względu na narodowość.WielkiNos
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Komentarze (101)
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@Mambeusz_official: ..ehh, ludzie uwielbiaja te wszystkie podzialy, żaden czas i nic tego nie zmieni
Nic ich tak nie cieszy jak możliwość upokarzania nas w swoim własnym kraju i domu.
Dobrze im to robi na ego. Myślę,że sprowadzenie jeszcze ze dwóch milionów imigrantów z Ukrainy na pewno pomoże. Oczywiście należy dać im wszystkie możliwe świadczenia i w większej wysokości niż dostają Polacy, przyjmować ich do służb i administracji samorządowej,do Sejmu,dać im premiera,prezydenta i partię z uprawnieniami większościowymi i
@Ciekawy85:
Tak tylko dodam,że przegapiłeś pewien fragment który ci s-------i całą narrację. Do tej pory by się może ktoś jeszcze i zgodził.Tam jest taki fragment,gdzie ona pisze,że jej sprawia przyjemność to,że jak przychodzi Polak,to ona może mu odmówić przyjęcia do pracy. Mało tego że
Do tego dochodzi jeszcze nasza mentalność.