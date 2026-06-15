Typowy ukraiński mentalitet. Przy byle okazji te zakompleksienie z nich wyłazi.

Nic ich tak nie cieszy jak możliwość upokarzania nas w swoim własnym kraju i domu.

Dobrze im to robi na ego. Myślę,że sprowadzenie jeszcze ze dwóch milionów imigrantów z Ukrainy na pewno pomoże. Oczywiście należy dać im wszystkie możliwe świadczenia i w większej wysokości niż dostają Polacy, przyjmować ich do służb i administracji samorządowej,do Sejmu,dać im premiera,prezydenta i partię z uprawnieniami większościowymi i Pokaż całość