Cudzoziemcy w UK stracą mieszkania socjalne? "Rasistowskie i niewłaściwe"
Nigel Farage powrócił do kontrowersyjnego tematu pozbawienia możliwości korzystania przez cudzoziemców w Wielkiej Brytanii z mieszkań socjalnych. Jak informuje BBC, w kolejce oczekujących na tanie lokum oczekuje obecnie ponad milion brytyjskich gospodarstw domowych.FXMAG
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Komentarze (36)
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Jak to doprowadzi do wojny domowej w UK to Wtedy może świat zobaczy do czego prowadzi to głupie multi-kulti i w Polsce zdążymy w ostatniej chwili się z tego wycofać.
@Sotha: przecież wtedy się s----i logikę jak przy fentanyliście i pójdzie narracja że bidni ciemiężeni imigranci bronili swoich praw odebranych przez rasistów wrednych. mieszkanie prawem nie towarem i tego typu brednie.
Nie ma dla kogo tworzyć nowego wypoku.
ale jeśli ustawa ma dotyczyć wszystkich cudzoziemców z wyłączeniem polaków to ustawa ZAJEBISTA
i taka UE zła a spi.rdolił do Niemiec zaraz po brexit
Zasrany populista, szkoda, że ten helikopterek sie nie rozwalił - jednego hipokryte mniej
Najpierw wywalić nielegalnych imigrantów.
Potem legalnych, co żyją z zasiłków.
Potem odebrać zasiłki i mieszkania lokalsom, którzy od pokoleń żyją z zapomóg...