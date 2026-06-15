Czarne chmury nad lekarzem
W poniedziałek złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu opuszczenia dyżuru - powiedział rzecznik NIL (Naczelna Izba Lekarska). Pora się wziąć za oszustów...konkarne
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W poniedziałek złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu opuszczenia dyżuru - powiedział rzecznik NIL (Naczelna Izba Lekarska). Pora się wziąć za oszustów...konkarne
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Komentarze (77)
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@tomasz-aleksander-barania: I dostanie 50 zł grzywny.
Obcojęzycznych lekarzy już wycięli ustawą o egzaminach (ku uciesze wykopkow - no bo Ukry i wołyń..), nabory na uczelni wycięli. To będą dobre lata dla naszych niedocenianych doktorków.
@PolakRodakAfrykaner: Owszem, ale dopuściłbym język Angielski dla serwisu multijęzycznego. Poza tym były informację że wielu z tych lekarzy posługiwało się Polskim, ale był problem z dostepem do samego egzaminu.
Śmiechu warte
@dr_Batman: A może by tak wprowadzić kontrolę czasu pracy lekarzy aby śmieci można było też kontrolować? A nie że lekarska kasta po raz kolejny reaguje tylko jak sprawa wypłynie na wierzch?
Kiedy izba zacznie działać proaktywnie dla dobra pacjentów?
@dr_Batman: jakoś tirowcy mają tachograf a pracują prywatnie. Oczywiście niektóre świnie są lepsze od innych żeby ich nie kontrolować. Przecież chodzi tylko o zdrowie pacjentów.
@dr_Batman: a to nie może wnioskować do ministerstwa aby takie oszustwa można było skontrolować? Przecieć jest organem opiniodawczym ministerstwa to dlaczego
Proszę, chcieliście to macie. Chcieliście żeby Izba wyrzucała śmieci to będzie wyrzucać.
Nie widziałam żeby władze miasta też się wypowiadały krytycznie.
Co jasno pokazuje że za te aferę powinni odpowiedzieć ci którzy w tym maczali palce, prezes zarządu szpitala, była sekretarz PO, pewnie prezydent miasta, jeszcze trzeba zapytać kto
W weekend na wykopie ktoś wrzucał znaleziska o różnych lekarzach zajmujących publiczne stołki gdzie zarabiają setki lub miliony z tytułu praktyki lekarskiej. Takich jak wyżej jest masa, w ostatnim czasie społeczeństwo coraz bardziej dostrzega ten problem. Róbcie tak dalej, ale presja społeczna będzie tak ogromna, że Wam się to odbije czkawką.