nikt nie będzie się brał za "oszustów", możecie zapomnieć. Tego złapali to go poświęcą. Ale tak wygląda Polska rzeczywistości. Rady nadzorcze, prezesi, dyrektorzy - wszystko po znajomościach i z nadania politycznego. Fachowość ma małe albo żadne znaczenie. 2-3 stanowiska w czasie jednej kadencji partii rządzącej to standard, żeby jeszcze odprawy wziąć a na koniec jakiś zapis o zakazie konkurencji gdyby inna partia miała przejąć władzę.