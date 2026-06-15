Prawie połowa kierowców to obcokrajowcy. Taksówkarze żądają egzaminu z polskiego
Od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa w taksówkach. Dotyczy to między innymi przejazdów pojazdami na aplikacje, które często prowadzone są przez cudzoziemców. Resort już wkrótce chce wprowadzić zasady, które kierowcy będą musieli spełnić zanim zaczną wozić klientóFXMAG
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Komentarze (32)
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@tomasz-aleksander-barania: spoza UE
To chyba nie tędy droga. Ale już weryfikacja praw jazdy albo zrobienie polskiego to myślę, że tak.
Proponuję dyktando ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Po egzaminie 90% taksówkarzy traci polskie obywatelstwo.
Tu chodzi raczej o naszych januszy ktorzy musza konkurowac z obcokrajowcami na rynku. Dziwie sie tez wykopkom(chociaz w sumie nie powinienem bo to wykop) paragony grozy wysylane prawie codziennie znad polskiego morza i gor, no ale Bolt i inny Uber, obcokrajowcy w---------c bo za tanio,
Znajomość języka polskiego - nie koniecznie.
Wsiadam do ubera, podwozi mnie gdzie chce, nie odzywa się całą drogę. Gdzie wady się pytam?!
Swoją drogą polecam sprawdzić jak wygląda państwowy egzamin z języka polskiego, bo kiedyś sprawdzałem z ciekawości. Raczej jest to dość wymagający egzamin nawet dla osoby mówiącej biegle.