Znajomość polskiego kodeksu ruchu drogowego - tak,

Znajomość języka polskiego - nie koniecznie.

Wsiadam do ubera, podwozi mnie gdzie chce, nie odzywa się całą drogę. Gdzie wady się pytam?!

Swoją drogą polecam sprawdzić jak wygląda państwowy egzamin z języka polskiego, bo kiedyś sprawdzałem z ciekawości. Raczej jest to dość wymagający egzamin nawet dla osoby mówiącej biegle.