Fakty TVN odleciały. "poseł atakuje kobiety, które cierpią".
"W niedzielnym materiale o mojej kontroli poselskiej w OHP nie zobaczyliśmy rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Zobaczyliśmy emocjonalną narrację: poseł atakuje kobiety, które cierpią. (...) Rozmawiałem z TVN około 10 minut. W materiale pokazano kilka sekund. Nie pokazano sedna kontroli"cepheus
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
Fakty TVN odleciały. I to bardzo mocno.
W niedzielnym materiale o mojej kontroli poselskiej w OHP nie zobaczyliśmy rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Zobaczyliśmy emocjonalną narrację: „poseł atakuje kobiety, które cierpią”.
Nie.
Nie atakuję kobiet.
Nie neguję bólu menstruacyjnego.
- zrelatywizowali fakty,
- przypisali intencje, oczywiście złe,
- zmusili do tłumaczenia się,
- fakty i rzetelny dotrą tylko do nielicznych,
- widzowie TVN24
Potem Braun nie zgadza się na wywiad, który nie jest na żywo. Okazuje się, że ma rację. Z TVN można tylko rozmawiać na żywo.
Nie tylko on tak robi - Jaki też.
Nikt przy zdrowych zmysłach im (już) nie wierzy.
Tu pan poseł się przekonał, miejmy nadzieję, że się też nauczy.
A my cierpimy oglądając te fikoły!
Lewacy instrumentalnie wprowadzili emocje jako instrument polityczny i prawny - zamiast faktów czy prawa - żeby wszystko relatywizować.
Ciekawe. Dobra wiadomość.
Dzięki nie wiedziałem tego.
Ty: Dobra zrównajmy wiek emerytalny, wprowadźmy równ... a n-no dobra, przepraszam... nie było tematu...