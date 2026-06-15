TVN zawsze ramię w ramię prowadzi narrację z Koalicją obywatelską. Przykład mur na granicy i kryzys z uchodźcami, najpierw tworzyli materiały mówiące o sprzeciwie budowie muru i wpuszczaniu imigrantów, potem jednak odwrócili narrację, wszystko to się pokrywało idealniew czasie z wypowiedziami polityków KO na temat kryzysu na granicy z Białorusią.