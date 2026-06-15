Takie kary są absurdalne, bo żaden gołębiarz nie zapłaci 20 milionów. Kara powinna być bolesna, ale realna. To coś jak lata temu miliony naliczono jakieś starownice na wsi za wycięcie kilku drzew podczas gdy starowinka mieszkała sama i nie potrafiłaby pewnie udźwignąć siekiery, ale nikogo to nie obchodziło, bo przepisy, urząd itd.