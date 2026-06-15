Okaleczył jastrzębia. Ptak został uśpiony. Nawet 10 mln zł kary
Mieszkaniec gminy Wielkie Oczy na Podkarpaciu usłyszał zarzuty po tym, jak zastawił pułapkę na jastrzębia zwyczajnego obPIAN--A_A--KTYWNA
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Mieszkaniec gminy Wielkie Oczy na Podkarpaciu usłyszał zarzuty po tym, jak zastawił pułapkę na jastrzębia zwyczajnego obPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (20)
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- Panie Areczku, kary są dla Pana, a nie dla zarządu.
Oczywiście gołębiarz.
A ile grozi za okaleczenie człowieka przy pomocy psa? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Ociec2: czyli bogatemu opłaci się "zlecić" wyrządzenie szkody biednemu aby ten zapłacił niższą karę i obaj się odkuli
Jak jest biedny to pewnie dostanie 10 tysięcy, jak ma na koncie pół miliona w gotówce i 3 mieszkania to dostanie 500k i prawidłowo, że sąd może tutaj zdecydować.
Uuuuu no to lekarze też bekną, bo eutanazja w Polsce jest zakazana i jej wykonanie grozi karą od 3 miesięcy do 5 lat.
Nieumyślne spowodowanie zdechnięcia ptaka objętego ochroną - 250zł grzywny.
Tak, zmyśliłem to wszystko.