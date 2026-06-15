Internista Stężyca 1.1 mln zł boleclaw boleclaw z wykop.pl dodany: 8 godz. i 20 min temu # lekarz100k# lekarski# zarobki# konowalposting# lekarz 15 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (15)
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Robi sie po zachodniemu. Na zachodzie bylo dokladnie tak
Ja przyznam ze nie studiuje zaleznosci, jak to jest prywatny osrodek to o co wykopkom cos peka ?
Przypominam, że nie ma systemów idealnych, są te optymalne, a te powinny przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego Obywatela postawić w centrum.
System - co do bardzo szybkich wektorów (nie bądźmy Peweksami) da się dość szybko poprawić. Nakierować. Chodzi o ruch, zmianę, nie o ostateczny, idealny kształt, który - niczym jednorożce - nie istnieje.
a)