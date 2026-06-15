istotne tu jest co innego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZZOZ - wychodzi 26253,66 PLN miesiecznie i jako lekarz 27087,08 PLN- i on te dwie funkcje laczy. Czyli albo dyzuruje we wlasnym SPZZOZ, ktorego jest dyrektorem...czy tu nie ma konfliktu interesow ? To jak bedzie trzeba zwolnic go z funkcjki lekarza to on sam do siebie podanie napisze, cool....chyba ze inaczej jest ale ...autor wyjasni



Robi sie po zachodniemu. Na zachodzie bylo dokladnie tak Pokaż całość