Ba, to nawet nie musi być korpo. Mój znajomy ma w zasadzie 1 biznes, ale narobił spółek, częśc kosztowych, cześc jakiś przepływowych, wszystko zamieszane jak ta lala. Między innymi tak dostał zajebisci duzo kasy w covid, bo częśc tych firm miała straty XDDDD bo miała wstrzymane na czas analizy jakiekolwiek wpłaty, a wiec miała rok do roku niby straty - tak się rucha państwo.

Urząd jak ma tam kontrole to już tego Pokaż całość