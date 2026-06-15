Korporacje mają czerwone dywany, małe firmy mają kontrole i kary
Mikrofirmy tworzą prawie 30% PKB, zatrudniają więcej ludzi niż korporacje, a mimo to niemal połowa właścicieli dokłada do biznesu. Państwo funduje im kolejne obowiązki, bo ktoś postanowił, że łatwiej prowadzić korporację z działem prawnym niż rodzinny biznes zatrudniający kilka osób.WinoDominoISpiew
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Komentarze (35)
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@Massad: Strzelam w ciemno, bo pewnie miałby on być taki, że jest proporcjonalny od dochodu, ale z kwotą minimalną - zapewne taką jaka obecnie. Podobnie jak podatek zdrowotny. Zgadłem?:)
Urząd jak ma tam kontrole to już tego
Rozumiesz?? Oni nie pójdą na b2b, b2b to kradzież, oni tylko UOP a ty jesteś złodziejem jak w ogóle zakwestionujesz czemu ktoś ci zabiera 20% pensji i na co
@NieWiemWiecSieWypowiem: ale mówimy o tych korporacjach czy mikrofirmach. Jak o mikrofirmach, czyli max 2 mln € obrotu, czyli małe sklepiki, małe usługi, itp. Na pewno pani wiesia z warzywniaka za rogiem i pan michał hydraulik mają jachty i domy na kajmanach :)
Ale za niewinność są te kary? Gdyby januszexy prowadziły firmę zgodnie z prawem to nie byłoby kar - nawet gdyby kontrola przychodziła codziennie.
Ale to są zwykłe bajki dla prostych Areczków. Pracowało się u Janusza, mam znajomych co jeszcze odpracowują pańszczyznę - i te wszystkie "kontrole" to zwykły pic na wodę. Bo albo Janusz wie z wyprzedzeniem, albo posmaruje, albo ma znajomości w urzędzie.
Wg