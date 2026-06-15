Kalkulator zarobków na rezydenturze
Komentarze (38)
najlepsze
Skończą się pakieciarze luxmedziarze, jak będzie brak kadr. Na NFZ też przynajmniej będzie zdziwko, że może i jest mniej, ale za to rzadziej dostępnych xd
No ale jak mus to mus, średnio 160h w miesiącu i gitara.
Tak stanowi ustawa. A ty uważasz że to ściema bo?
Bo kwota się zgadza
Otóż nie, rezydent już po roku samodzielnie pracuje i samodzielnie dyżuruje. Ja samodzielnie opisywałam badania po pierwszym roku.
@Let_Me_2_Be: dementuję, w IT jeśli ktoś na studiach dobrze ogarnął (wciąż) deficytowe kompetencje (typu ai, mlops, devops, sre, cloud) to nawet bez komercyjnego doświadczenia może w pierwszej pracy otrzymać sporo więcej jako junior ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Pieniedzy nie ma i nie bedzie!"
i komu to przeszkadzalo.....?
do kogo mają pretensje że przejechali wybory bo zabawiali się w insynuacje że batyr to sutener ( w tym pamiętny występ Donalda Tuska u rymanowskiego xd
Jak masz manko w żabce to masz taką odpowiedzialność że płacisz z własnej kieszeni i mogą Cię zwolnić.
Przed kim i z jakimi konsekwencjami odpowiada lekarz w przypadku złej diagnozy na przykład?
Jeszcze 6 latem rezydent mial 4200 brutto inie bylo chetnych. Samo na to zapracowaliscie ze są takie stawki