Runął 50-metrowy maszt. Policja bada, czy ktoś celowo odkręcił śruby [zdjęcia]
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 14 czerwca, w miejscowości Krajno Pierwsze (gmina Górno). Okonrad-koneczny
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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 14 czerwca, w miejscowości Krajno Pierwsze (gmina Górno). Okonrad-koneczny
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Komentarze (62)
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I jak by to ostatnie wydawało się nieprawdopodobne - lata temu w moim rodzinnym mieście oddano do użytku most przez rzekę. Most w nowoczesnej konstrukcji stalowej, jako przeprawa będący
Tych śrub też raczej nie odkręcisz kluczem nastawnym z domowej szuflady z narzędziami pana domu, do
Na kieleckim Echo Dnia są fotki w lepszej
I niestety taka prawda, że ogromna ilość infrastruktury wokół nas, trzyma się skręcona na dostępne z zewnątrz, niczym nie zabezpieczone śruby, na które wystarczy klucz.
I robiąc takie rzeczy można łatwo dokonać bardzo poważnych zniszczeń.
Zdecydowanie zmniejsza to determinację.
...dział od menela do posła....
https://expresskaszubski.pl/pl/473_na-sygnale/39552_golubie---sikorzyno-runal-maszt-telefonii-komorkowej-ktos-zrobil-to-celowo.html