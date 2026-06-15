Przecież to jest celowe działanie. Śruby leżą obok a nakrętki ułożone i widać na nich gwinty. Gdyby były pozrywane to by strzelały jak pociski w każda stronę bo to jest ogromna siła. Ktoś wiedział co robi i zrobił to celowo niekoniecznie w dzień upadku masztu. Mógł to zrobić już dawno i czekać. Tu wiatr dokończył bo dość mocno wiało w Świętokrzyskim przez ostatnie dni.



Na kieleckim Echo Dnia są fotki w lepszej Pokaż całość