Wrocław. Restauracja na Rynku za... 2820 zł
Sorry za źródło, ale pomyślałem że warto śledzić temat i skorzystać z okazji. Szczegóły w powiązanych.zlotychlopak
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Sorry za źródło, ale pomyślałem że warto śledzić temat i skorzystać z okazji. Szczegóły w powiązanych.zlotychlopak
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Dziękuję, mamy zwycięzcę ;)
Aha, a tajne jest dlaczego?
@blargotron: bo
Ide sie ogolić i jade autobusem na przetarg.
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