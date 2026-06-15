Szpital dodał na stronie głównej oświadczenie w sprawie rezydenta milionera
Informujemy, że lekarz Dawid Kacprzyk w roku 2025 wypracował łącznie 3.976 godzin, co daje średniomiesięcznie 331 godzin na podstawie umów cywilnoprawnych/kontraktowych. W 2025 r. lekarz Dawid Kacprzyk nie byt zatrudniony na umowę o pracę. Informujemy, że stawka godzinowa była rynkowa.kastrator2
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Komentarze (54)
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3976h / 365d w przyblizeniu daje srednio niecale 11h dziennie przez caly rok. Ja po miesiacu pracowania 10h dziennie (w weekendy krocej) czuje sie kiepsko. Jednak co młodość to młodość :-)
Jak napisał @Pawel993 - jak masz farta, to śpisz 8h. Więc zostaje z 6 godzin realnej pracy dziennie, minus posiłki, przerwy.
1,6 miliona złotych za gotowość do pracy to zdaniem niektórych uczciwe
@Jare_K: Ale to chyba dotyczy tylko umowy o pracę.
https://zero.pl/news/ujawniamy-jak-pracowal-28-letni-lekarz-milioner-sprawa-dawida-kacprzyka
Mnie najbardziej urzekł ten fragment, gdzie szpital podkreśla, że "zarobki nie odbiegają od stawek rynkowych", oraz NIL, który tradycyjnie krzyczy, że ten lekarz to "tylko 1% lekarzy" xD
Przecież to są fikcyjne godziny...
@FrasierCrane: przecież nil nie ma danych od lekarzy związanych kontraktami bo to są jakby osobne firmy.
Tak samo z raportu aotmit też wynika że średnia jest taka i siaka, ale jest brana tylko z ludzi na uop co maja umowy z nfz.
Ogólnie te statystyki to jeden wielki wał, no ale ja o tym pisałem pół roku
i wszystko jasne. każde cuda w grafiku by mu przeszły
Niech się pouczą matematyki może.