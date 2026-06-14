https://youtu.be/eyqV8GJz7_A
Komentarze (38)
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PS. Konfitura postrach cw3l3brytów którzy są znani z tego że są znani (kto normalny słucha Mozila, szanujmy się).. hahahaha.
Myślałem ze Farszafka to taki wolnościowy, ale z naciskiem na równouprawnienia ludzkie miasto, a to uja, więcej kultury znajdę w mniejszych miejscowościach niż w tych gigantycznych aglomeracjach xd
Jedyne co pewnie chodnikowego bandytę cwelebrytę hamuje przed robieniem sceny to wiedza że jest znany i nie raz już musiał mieć kłopoty z tego powodu kiedy zrobił scenę. O czym przekonała się na własnej skórze Pazurowa niedawno.
On odpowiedział do Konfitury z sensem jak w tym memie: