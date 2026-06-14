Matki i dzieci są dyskryminowane w Warszawie na chodnikach? czyli nie równość społeczna narasta, ale kto by się tym przejmował jak powodem tego problemu sa patocelebryci którzy czuja sie lepsi od innych i mają w doopie zakazy, nakazy i inne.



Myślałem ze Farszafka to taki wolnościowy, ale z naciskiem na równouprawnienia ludzkie miasto, a to uja, więcej kultury znajdę w mniejszych miejscowościach niż w tych gigantycznych aglomeracjach xd