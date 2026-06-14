Śledztwo w sprawie urzędniczki przeglądającej dane Mentzena umorzone
Kobieta stwierdziła że nie przeglądała danych, karty dostępowej nie usuwa z czytnika jak wychodzi, a hasło trzyma pod klawiaturą. Trzymajmy kapelusze w dobie KSEFkampro
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Komentarze (57)
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Pozostawianie wszelkich narzędzi do przeglądania danych chronionych i wrażliwych w miejscu ogólnodostępnym jest ciężkim złamaniem zasad pracy oraz pracy z dokumentami niejawnymi.
Są tutaj tylko dwie możliwości, obydwie bardzo złe dla urzędniczki.
Albo zeznała w prokuraturze nieprawdę, na co są odpowiednie paragrafy z KK, albo dopuściła się ciężkich złamań zasad pracy, więc albo zajmuje się nią prokuratura, albo pośredniak po zwolnieniu
To g@wno-państwo.
@KingaM: Nie wiem jak teraz, ale kiedys miały po kilka programów na kompie i w każdy hasło co miesiac wymuszona zmiana. Nie mogło być podobne do poprzedniego. Kolega informatyk w US caly czas je o--------ł bo głupie cipy sobie na karteczkach
2. jest biurwą na usługach aparatu władzy.
Sprawa z marca 2026.
https://wiadomosci.onet.pl/szczecin/urzedniczka-przegladala-zarobki-karola-nawrockiego-sluzby-wpadly-na-trop/m75fzdc
Jeśli urzędnik lub urzędniczka się nie wyloguje ze swojego konta to zostanie... umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Wyjaśnienia "a bo ktoś inny" zostały uznane za wiarygodną linię obrony.
Czego nie rozumiecie? To bantustan, państwo z dykty i funkcjonariusze z g@wna.
Prokurator debil. Urwienie prawa i państwa przez
Jak znam polskich krętaczy prawniczych to w zależności od kontekstu lub celu sprawy albo milcząco założą, że sprawcą był A tylko dlatego, że na jego koncie to dokonano albo będą tak właśnie relatywizować, że A nie zrobił tylko zostawił komputer z dostępami. Wszystko zależy od celu krętaczy prawniczych, od ich nastawienia czy przychylności.
Polscy
Znam historię o podobnej sytuacji, gdzie to policjant bez żadnej podstawy prawnej przeglądał czyjeś dane - skończyło się w--------m z roboty, jakaś kara była ale nie było pierdla, choć mało brakowało.
Nawet jeśli nie miała złych intencji, to za sam fakt takiej akcji powinni ją w-----ć natychmiast, tym bardziej że jeśli jest tak jak twierdzi (że karte zostawia a hasło ma zaraz obok) to tym
A z Rydzyka sie śmieją że "dostał maybacha od bezdomnego".