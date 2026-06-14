Widocznie dobrze się uśmiechała. O ja j---e...



Znam historię o podobnej sytuacji, gdzie to policjant bez żadnej podstawy prawnej przeglądał czyjeś dane - skończyło się w--------m z roboty, jakaś kara była ale nie było pierdla, choć mało brakowało.

Nawet jeśli nie miała złych intencji, to za sam fakt takiej akcji powinni ją w-----ć natychmiast, tym bardziej że jeśli jest tak jak twierdzi (że karte zostawia a hasło ma zaraz obok) to tym Pokaż całość