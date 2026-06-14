Koniec najtańszego paliwa w Europie. Rząd wygasza program CPN.
Premier Donald Tusk poinformował w sobotę, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw.kornik1982
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Premier Donald Tusk poinformował w sobotę, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw.kornik1982
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Komentarze (66)
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@eSUBA94: mógł ale nie przeszkadzało im to 8 lat w wiadomościach TVPiS tłuc że ten wyższy VAT wprowadził Tusk
@eSUBA94: Co to w ogóle za argument? Czyli co? Czyli wszystko ok?
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