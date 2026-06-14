Dziwne że to ogłoszone w tym samym czasie kiedy Niemcy również rezygnują z ich programu tańszego paliwa. I nie rozumiem jak oni mówią że rząd dopłaca do paliwa i kosztuje to rząd 1mld zł miesięcznie raz że rząd nie ma jakiś swoich pieniędzy a dwa jak można mówić że dopłacają do paliwa jak zwyczajnie mniej nas okradają na podatkach to tak jakby złodziej powiedział że nie zabierze mi wszystkich pieniędzy z portfela Pokaż całość