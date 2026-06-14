W Polsce trwają masowe, ale ciche zwolnienia. "Tego nie ma w statystykach"
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że na polskim rynku pracy nie ma żadnych znaczących zmian. Ani nie ogłasza się masowo zwolnień grupowych, ani rekrutacji. Po cichu dochodzi jednak do bardzo znaczącej rewolucji na rynku pracy.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (147)
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@ArnoldZboczek:
O, to może chociaż tyle dobrego, że do majstra co zrobi remont nie trzeba będzie się zapisywać z półtorarocznym wyprzedzeniem.
@misiozaur: A kapitał skąd?
Pretensje kieruj glownie do PIS i konfederacji:
"Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, rząd PiS w latach 2018-2022 wydał 6,5 mln wiz. To więcej niż Hiszpania czy Niemcy w tym samym okresie. Z danych Izby wynika ponadto, że ponad 366 tys. wiz trafiło do obywateli krajów muzułmańskich i afrykańskich, a MSZ w tamtym czasie nie kontrolowało, kto wjeżdża do naszego kraju na podstawie wydanych
@jan_ush: Imigracja znacznie spadla a wizy nie sa rozdawane z d--y, jednak ja bym optował za procesem imigracyjnym zblizonym do Australii gdzie wpuszczane sa wysoko wykwalifikowane osoby gdy na to miejsce nie da rady znalezc Polaka
@K-S-:
ale co za roznica, czy co dzien jedna, czy raz w miesiacu 20 - w obu przypadkach to zwolnienia grupowe :) - bo liczy sie w skali miesiaca.
Ludzie którzy nie musieli szukać pracy w ostatnich latach nie zdają sobie sprawy co się dzieje na rynku.
@Oastry: dokładnie. Byleby nie wskoczyć w zwolenienia grupowe.
Taki brzoska sprzedał ludzi firmie na słupa i jeszcze ich dodatkowo wydymał na zaległej pensji, byleby nie iść w zwolnienia grupowe w inpoście.
@vfr__: I teraz będziesz musiał znaleźć coś za nędzne 20k miesięcznie, nie wiem czy dasz radę. Rząd powinien zrobić dopłaty dla branży IT, jakaś pensja minimalna - trzykrotność średniej krajowej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Umowy na B2B to po to aby nie płacić tych wszystkich podatków jak
"Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, rząd PiS w latach 2018-2022 wydał 6,5 mln wiz. To więcej niż Hiszpania czy Niemcy w tym samym okresie. Z danych Izby wynika ponadto, że ponad 366 tys. wiz
Chyba mylimsię tobie kilka rzeczy.
1. Prawica z lewicą,
2. Nakazy i ograniczenia rządowe na dużą skalę, z jednym działaczem, kilkuosobowej partii.