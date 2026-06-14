Ja tam nie mam słów. Bezsilność jaką człowiek czuje w takich sytuacjach jest nie do opisania.

Łamiący przepisy śmieją się człowiekowi w twarz i są chronieni wbrew prawu przez policję.

Policja nie zna przepisów i łamie prawa obywatela wchodząc niezgodnie z ustawą w posiadanie jego danych osobowych (a pewnie kierowcy nie zapisali, jedynie pouczyli).



Ja tam widząc takie obrazki nie mam nadziei że w tym kraju kiedykolwiek będzie lepiej.