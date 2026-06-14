Policja nie zna podstawowych przepisów
Dosyć standardowe spotkanie z policją w Polsce. Brak znajomości przepisów oraz wymuszanie podania danych osobowych.Morf
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Dosyć standardowe spotkanie z policją w Polsce. Brak znajomości przepisów oraz wymuszanie podania danych osobowych.Morf
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Komentarze (12)
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Łamiący przepisy śmieją się człowiekowi w twarz i są chronieni wbrew prawu przez policję.
Policja nie zna przepisów i łamie prawa obywatela wchodząc niezgodnie z ustawą w posiadanie jego danych osobowych (a pewnie kierowcy nie zapisali, jedynie pouczyli).
Ja tam widząc takie obrazki nie mam nadziei że w tym kraju kiedykolwiek będzie lepiej.
@Ociec2: Tak, a co?
To nie jest milicja. Milicja jest organizacją oddolną, a policja odgórną. To jest policja.