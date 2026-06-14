Śmiechowski 3 raz pod rząd wygrał!

Dziękuję wszystkim obecnym.

Spałem tylko 3 godziny.

AF Corse niestety BOP w tym roku nie sprzyjający ale szacun za walkę i odrobienie 10 pozycji z P17.

Widzimy się za rok.

Niech to leci z płomieniem