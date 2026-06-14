Polski zespół poraz kolejny wygrał 24 godziny wyścig Le Mans w klasie LMP2 kończąc zmagania na dwóch pierwszych miejscach
Dublet Intereuropol w Le Mans
Polski zespół poraz kolejny wygrał 24 godziny wyścig Le Mans w klasie LMP2 kończąc zmagania na dwóch pierwszych miejscach. Polak Jakub Smiechowski stał się w ten sposób 3 krotnym zwycięzca Le Manstumialemdaclogin
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Komentarze (18)
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Dziękuję wszystkim obecnym.
Spałem tylko 3 godziny.
AF Corse niestety BOP w tym roku nie sprzyjający ale szacun za walkę i odrobienie 10 pozycji z P17.
Widzimy się za rok.
Niech to leci z płomieniem
Wciąż są szanse na 2028 i znalezienie jakiegoś hypercara, jednak najpewniej w modelu klienckim. Genessis ponoć chce mieć właśnie od