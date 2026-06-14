System kaucyjny i kamery nie pomagają.
Ale jak to system kaucyjny nie pomaga na zaśmiecianie lasów? A jak może być inaczej jak np. w moim pojemniku na plastiki butelki stanowiły jakieś 10% całości a reszta to inne opakowania i odpady. Rozumiem, że nie każdy rządzący musi być tytanem intelektu, ale oni maja przeciez doradcówgineer
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Komentarze (32)
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PSZOK pszokowi nie równy. Ogarniałem w ostatnim czasie śmieci w dwóch: Warszawa-Bielany i Piaseczno. Piaseczno to bajka. Podjeżdżasz autem, podajesz adres i wrzucasz śmieci do odpowiedniego
by zakończyć, że też nie działa:
Jak leśnictwo ogarnięte, to największa skuteczność była zgłaszając bezpośrednio.
A na zdjęciu są graty z rozbiórki samochodów z dziupli, goście na pewno pojadą do pszoku oddać śmieci, na pewno, tak będzie nie zmyślam.