pamiętam jak w 2011r mówili "raz zapłacisz i każdego śmiecia ci wezmą, nic po lasach nie będzie leżało". I od tamtej pory jest jak jest, zmowy cenowe, firmy dzielą się rejonami , opłaty rosną a śmieci dalej leżą po lasach...... Obecnie musze dymać na pszok ze styropianem z opakowania np. po telewizorze, nie wspomnę o wiaderku po farbie lateksowej którego nie chcieli mi przyjąć bo to odpad toksyczny.