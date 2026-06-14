Skąd pochodzą polskie nazwy dni tygodnia?
W polskich nazwach dni tygodnia zachowały się ślady dawnej organizacji czasu, wpływów chrześcijańskich, prasłowiańskiego słownictwa oraz kontaktów kulturowych z tradycją żydowską i łacińsko-grecką. Dlaczego jednak nazwy te różnią się od tych występujących w innych językach?Histmag
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Komentarze (29)
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- poniedziałek - po niedzieli
- wtorek - wtóry (drugi)
- środa - środek
- czwartek - czwarty
1. Wtorek jest drugi, a poniedziałek pierwszy - dla Chrześcijan (Bóg zaczynał w poniedziałek kończył w niedziele, tak?), a ŻD uważają że niedziela jest pierwsza.
2. Szabat pochodzi od słowa Saturn, a 'sobota' ewoluowała RÓWNOLEGLE do 'szabatu'. Sobota nie jest od szabasu/szabatu, bo nikogo żd nie interesowały ani ich szabaty. Sobota jest od poprzednika szabatu, tak samo jak i on - dwie równoległe linie wywodzące się z tego samego
Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Słowianie dodali sobotę jako siódmy dzień w tygodniu, jak również jako zapożyczenie z hebrajskiego šabbāth za pośrednictwem greki lub łaciny.
Ale to tylko moje gdybanie. Nie wiadomo czy nasi praprzodkowie faktycznie mierzyli czas w
@PiotrPiter: Kościół Rzymskokatolicki ustalił że ma być niedziela i nie mieliśmy nic do gadania w tej sprawie. Teraz oczywiście możesz sobie nie pracować w sobotę, a nawet we wszystkie pozostałe dni tygodnia, jeśli chcesz, nie ma na to paragrafu.
@mocten: chyba że :D