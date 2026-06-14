Niedziela była niekiedy uznawana za pierwszy dzień tygodnia, stąd nie powinno dziwić dlaczego rzekomo ostatni dzień tygodnia, czyli sobota, nie ma rodowodu słowiańskiego. Zapewne dlatego, że Słowianie po prostu nie mieli systemu siedmiodniowego tygodnia.



Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Słowianie dodali sobotę jako siódmy dzień w tygodniu, jak również jako zapożyczenie z hebrajskiego šabbāth za pośrednictwem greki lub łaciny.



Ale to tylko moje gdybanie. Nie wiadomo czy nasi praprzodkowie faktycznie mierzyli czas w Pokaż całość