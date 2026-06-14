POPiS, czyli ze skrajności w skrajność. Pamiętam, jak kilka lat temu było oburzenie, że jak się lekarzom nie pasują zarobki to "niech jadą". Teraz dla odmiany dowalili im takie premie, że w Norwegii tyle nie zarabiają, i zajeżdżają już dogorywające NFZ. Szczerze, to coś mi się przestawiło ostatnio, po tym jak wyszły na jaw te absurdalne zarobki. Jak kiedyś bym stanąl w ich obronie, to teraz zrobili z siebie Bóg wie jaką Pokaż całość