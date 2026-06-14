Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
Wojciech Homenda - lekarz, radny miasta Słupsk. Dochod z indywidualnej praktyki lekarskiej 1 334 692 złtomasztomasz1234
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Wojciech Homenda - lekarz, radny miasta Słupsk. Dochod z indywidualnej praktyki lekarskiej 1 334 692 złtomasztomasz1234
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Komentarze (78)
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I tak jest ze wszystkim. Im mniej danych ma społeczeństwo tym mniej wie jak różne kasty go dymają.
@KochanekAdmina: przecież był pomysł w zeszłym roku. Ograniczenie wysokości kontraktu do 48 000 zł. Lekarze podnieśli dziki wrzask, że to rozwali ochronę zdrowia. Ministerstwo przestraszone wycofało się z pomysłu. Społeczeństwo nie zauwazyło sprzeczności w tym, że lekarze jednocześnie mówią, że zarabiają ok. 20k łącznie, ale że limit 48k na jedno źródło rozwali ochronę zdrowia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.medexpress.pl/zawody-medyczne/lekarze-o-planowanych-limitach-wynagrodzen-to-przerzucanie-odpowiedzialnosci-na-medykow/
Lekarze zarabiają miliony, a jak ich trzeba, to się okazuje
Polskę trzeba rozebrać jak w 18 w.