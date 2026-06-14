Po 59 dniach JUNO zrewolucjonizowało fizykę neutrin. Nature potwierdza przełom
Chiński detektor JUNO, wypełniony 20 tys. ton cieczy scyntylacyjnej, po zaledwie 59 dniach pracy zmniejszył niepewność oscylacji neutrin o jedną trzecią. Wyniki opublikowane w Nature mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego Wszechświat zawiera więcej materii niż antymaterii.real_scoria
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Komentarze (24)
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No ale nie ma muska który by mówił że zaraz na Marsa polecimy.
Kto to pisał xD?!
Przecież nawet automatyczne translatory lepiej składają zdania po polsku.
@revente: To słabe tłumaczenie tego
https://english.ihep.cas.cn/nw/iitm/202606/t20260612_1161719.html
No i co na to Michael po scenach z Elliotem? Czy dlatego nie ma Scotta Pilgrima 2?
K---a oscar, będzie oscar.
Czy jest coś co może nas zniszczyć?
Bo w europie sukcesem są nakrętki przymocowane do butelek.
Już niedługo to my nie będziemy rozumieli to co robią Chińczycy, ale będziemy za to wymyślać kolejne lewackie uniwersa.
@eko-port-karnowski: Tak są choćby b--ń nuklearna, ale obcy (UFO) wszystko kontrolują i nie dopuszczą do zagłady.