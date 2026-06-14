Ja tak się zastanawiam czy są takie badania, eksperymenty, doświadczenia które mogą doprowadzić do zagłady ludzkości? Chiny są postępowe ale czy ktoś kontroluje ten ich postęp?



Czy jest coś co może nas zniszczyć?



Bo w europie sukcesem są nakrętki przymocowane do butelek.



Już niedługo to my nie będziemy rozumieli to co robią Chińczycy, ale będziemy za to wymyślać kolejne lewackie uniwersa.