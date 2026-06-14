Standard. Tak samo w Polsce jedna firma wypadła z przetargu. Złożyli papiery z głupimi błędami i inni którzy brali udział to wytknęli. I się pozbyli patałacha.



Widzę też takie jaja w programowaniu. To się wręcz robi zabawne bo się ludzie chwalili na Linkedin jak to zrobili aplikację w weekend ale nikt nie był gotowy pokazać źródeł.



To że używasz AI nie jest problemem. AI Ci napisze to co chcesz napisać szybciej. Problem Pokaż całość