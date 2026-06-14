Chatbot zmyślił precedensy. Prawnicy złożyli je do sądu i zapłacili grzywnami
W sądzie w Missisipi czterech adwokatów złożyło pisma z fikcyjnymi precedensami wygenerowanymi przez chatboty AI. Sędzia anulowała sprawę, ukarała wszystkich grzywnami od tysiąca do trzech i pół tysiąca dolarów i zawiesiła dwóch na dwa lata w tym sądzie.real_scoria
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Komentarze (34)
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A u nas? Sędzia pije wódę z pełnomocnikami procesowymi stron, sędzina daje dudska gangusowi, prokurator lata goły po osiedlu. I to nie urąga godności zawodu wg.
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a w stosunku do aplikantów radcowskich - zawieszenie w prawach aplikanta na czas od jednego roku do trzech lat;
5) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Widzę też takie jaja w programowaniu. To się wręcz robi zabawne bo się ludzie chwalili na Linkedin jak to zrobili aplikację w weekend ale nikt nie był gotowy pokazać źródeł.
To że używasz AI nie jest problemem. AI Ci napisze to co chcesz napisać szybciej. Problem