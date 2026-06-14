86 lat temu z Tarnowa do Auschwitz dotarło 728 Polaków. Pierwszy transport
14 czerwca 1940 roku Niemcy wywieźli 728 polskich więźniów z tarnowskiego więzienia do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, studenci i działacze podziemia niepodległościowego. Wojnę przeżyło tylko 325 z nich. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Obozów.real_scoria
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Komentarze (17)
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@debiec: Przez jakieś przepisywanie historii świat zapomniał że to byli Polacy mieszkający tu od setek lat