Dziennikarka TVP i Polskiego Radia pozywa Bandytów Drogowych.
"Co za brednie ! Nie masz pojęcia o czym piszesz i niszczysz komuś życie na podstawie domysłów? Gratuluję . Sprawę zgłaszam na policję i do prokuratury. Do zobaczenia w sądzie" !dashcambandit
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Komentarze (88)
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wychodzi tutaj setup resortowego dziecka, jak oni na kogos gadaja to spoko, ale jak im zwrocisz uwage to sie bordowi robia w sekunde tupia nogami i ida z siebie ofiare robic i skarzyc gdzie sie da :p
Dramat, elity zarzygane xd
Przykładowo strefa zamieszkania nagrana ostatnio przez Konfiturę albo u mnie np. jest przejście dla pieszych ze światłami, które włącza czerwone gdy jedziesz za
@krzysztof2033: a egzekwuje?
Tyle, że może jest to kwestia wychowania, nie wiem...
Lojalność, pokorę i równość zasad wobec wszystkich wyniosłem z domu rodzinnego i z dość trudnej dzielnicy, gdzie się wychowywałem
@Bikiniarz2: Byłeś dziennikarzem i stawiasz przecinek w "tyle że"?
A to tylko tumany, które recytują rzeczy napisane przez mądrzejszych od siebie, a którzy przypadkiem urodzili się w odpowiedniej rodzinie, by za jej pomocą dostać posadę. W rzeczywistości samodzielnie nic nigdy nie osiągnęli, odgrywają tylko role, a samodzielnie pewnie nawet jajek sobie nie ugotują.
Tak, są wyjątki. Jeśli czyjaś żona zachowuje się inaczej niech wie, że trafił na rzadki skarb:)
Jazda z nadmierną prędkością i rozjeżdżanie chodników to alkoholizm XXI wieku w Polsce, czyli problem dróg lat 90.
Pilny koniecznie kolejny zmanipulowany materiał!
Wystarczy rodzina z dziećmi na rowerach i tragedia gotowa. Głąb jakich mało.