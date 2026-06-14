Jak ja gardzę wszelkimi celebrytami i aktorami, którzy myślą, że są lepsi od innych, więc mogą więcej.

A to tylko tumany, które recytują rzeczy napisane przez mądrzejszych od siebie, a którzy przypadkiem urodzili się w odpowiedniej rodzinie, by za jej pomocą dostać posadę. W rzeczywistości samodzielnie nic nigdy nie osiągnęli, odgrywają tylko role, a samodzielnie pewnie nawet jajek sobie nie ugotują.