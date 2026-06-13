Więzienie dla protestujących po śmierci Henryego Nowaka
W UK już zapadły wyroki po proteście, który odbył się 2 TYGODNIE TEMU! w Southampton. 2 do ponad 3 lat więzienia za udział w zamieszkach. Sędzia stwierdził, że była to p-----c motywowana nienawiścią do policji. 11 policjantów rannych, ale nie podano jak poważne były te obrażenia.kami888
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Komentarze (21)
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W sprawach takich jak Telford czy część wyroków z Kirklees za przestępstwa se***ualne wobec dzieci zdarzały się kary rzędu 2,5 roku, 3 lat czy 7 lat więzienia. Czyli poziom porównywalny albo niewiele wyższy niż wyroki dla
Na dobrą sprawę to jest eskalacja ze strony rządu.
Bo jak ktoś widzi, że za protest, rzuceniem pachołkiem drogowym z automatu dostaje ponad 3 lata to podejmie bardziej "skuteczne" działania zanim da się złapać i np. kogoś odwiedzi. Nie zachęcam tylko piszę czym to się skończy.
brytyjskim sądom to peron już dawno odjechał xD
( ͡° ͜ʖ ͡°)
dziwnie podobne czasy nadchodzą
Władza ma taktykę ani kroku wstecz.
Ahaahahhaha i odrazu na myśl zero czarnych co walczą o swoje prawa...
a za chwile o jest jeden co walczy o swoje prawa po stronie opozycji :D
Szkoda tylko, że w wielu innych przypadkach że tak się wyrażę z drugiej strony barykady tak się nie dzieje.
Przynajmniej z tego co mi wiadomo, możliwe że takie wiadomości do mnie nie dochodzą.