nawet nie wiedziałem, że radny aż tyle siana kosi. ponad 4 tysie miesięcznie za zasiadanie w radzie, która zbiera się raz w miesiącu a w porywach raz na kwartał. nic dziwnego, że tak się garną członkowie różnych partii. swoją drogą pan lekarz nieźle się przez te siedem lat praktyki nachapał. dla niego pensja radnego to na waciki, ale liczą się znajomości i możliwości jakie daje ta fucha. jak widać dużo można będąc Pokaż całość