Oświadczenie majątkowe z 2022 losowego radnego lekarza, tu z Zielonej Góry.
Uczcie się dzieci, olejcie inne zawody, które składają się tylko na lekarskie Bizancjum. 7 lat praktyki lekarskiej (w 2022): wynagrodzenie: 1.674.299 zł dieta radnego: 46.453 zł oszczędności: 2.000.000 zł nieruchomości: 12 średnia wartość: 435.416 złMichuTop
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Komentarze (11)
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Jak widać największe zasłużenie w Europiev nie wzięło się z niczego. Wszyscy spieszą się bo niedługo nic nie zostanie tylko dziura do latania dla przyszłych pokoleń
Nie chciał podawać zarobków bo serio się wstydził, pokazać kolegom że tak mało (｡◕‿‿◕｡)
Idę o zakład, że lekarzyk ze znaleziska dorobi się w życiu z 50 mieszkań a jego potomkowie nie będą już musieli pracować bo i po co jak