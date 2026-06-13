Dlaczego rzymskie kości do gry były asymetryczne?
80-90% przebadanych rzymskich kości do gry wykazuje widoczną gołym okiem asymetrię. Czy dla starożytnych graczy geometryczna perfekcja miała znaczenie i czy ufali oni wyrokom fortuny? Co na temat przypadku sądził Cyceron?Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Na podstawie opisu i źródeł, krótkie streszczenie tematu:
Rzymskie kości do gry były często asymetryczne — nie sześciany, lecz wydłużone prostopadłościany, przez co różne ścianki miały różne prawdopodobieństwo wypadnięcia. Badania (Eerkens & de Voogt, 2022) pokazują, że ta asymetria była powszechna i prawdopodobnie nieprzypadkowa.
Cyceron
Co za różnica czy jest to idealny sześcian, czy prostopadłościan. Każdy na oko potrafi mniej więcej odgadnąć jaki wynik jest najbardziej prawdopodobny i taki zapewne będzie obstawiał. Moim zdaniem nieregularny kształt wręcz promuje spryt i lepsza spostrzegawczość nieznacznie przesuwając szanse wygranej ku temu, który ma większą percepcję.
Chodzi mi o to, że idealny sześcian to po prostu czyste prawdopodobie stwo, natomiast jakiekolwiek odchyłki od sześcianu