Moim zdaniem wnioski w filmie bez sensu.

Co za różnica czy jest to idealny sześcian, czy prostopadłościan. Każdy na oko potrafi mniej więcej odgadnąć jaki wynik jest najbardziej prawdopodobny i taki zapewne będzie obstawiał. Moim zdaniem nieregularny kształt wręcz promuje spryt i lepsza spostrzegawczość nieznacznie przesuwając szanse wygranej ku temu, który ma większą percepcję.

Chodzi mi o to, że idealny sześcian to po prostu czyste prawdopodobie stwo, natomiast jakiekolwiek odchyłki od sześcianu Pokaż całość