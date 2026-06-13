Mapa ujawnia sieć grzybów. Jest tak ogromna jak 10 proc. Drogi Mlecznej.
Pierwsza globalna mapa podziemnych sieci grzybów pokazuje, jak ogromny jest ich zasięg na całym świecie. Autorzy badania opublikowanego w "Science" wyliczyli, że gdyby wszystkie strzępki ułożyć w jednej linii, miałyby długość ok. 10 proc. szerokości Drogi Mlecznej.Kempes
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Komentarze (32)
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https://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/rosliny-komunikuja-sie-ze-soba-uzywajac-internetu-grzybowego
A to zdanie trochę jakby o nas ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To przez grzybiarzy ( ͡° ͜ʖ ͡°)