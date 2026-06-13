przede wszystkim salowe sa w calej UE i nie tylko w UE w firmach zewnetrznych w ramach outsourceingu. W Polsce byl Impel w DE inne, w CH m,aja spolki celowe.



Wszystko tylko po to by placic jak najmniej. A podobnie jest ze szpitalnymi kuchniami. Nie wiem jak dzisiaj w Polsce ale w Szwajcarii czy w DE zatrudniaja personel na stawkach gastronomicznych po to tylko, by nie placic stawek szpitalnych. Bo tak taniej. Pokaż całość