Ile zarabia salowa w szpitalu? Oto kwoty na rękę
Salowe w środowisku szpitalnym to jedno z najniżej płatnych stanowisk w obszarze opieki zdrowotnej. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu pensja podstawowa salowej w tej placówce wynosi 5318,12 zł brutto, co daje około 3955 zł netto.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (77)
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Wszystko tylko po to by placic jak najmniej. A podobnie jest ze szpitalnymi kuchniami. Nie wiem jak dzisiaj w Polsce ale w Szwajcarii czy w DE zatrudniaja personel na stawkach gastronomicznych po to tylko, by nie placic stawek szpitalnych. Bo tak taniej.
Uwaga. Nie jestem najostrzejsza kredka w populacyjnym piorniku.
Takie gadanie beda zawsze mieli ci, co zamiast ksiazek i repetytoriow Perle/Zubra/Tyskei otwierali.
Pielęgniarka to nie salowa
No ja mam koszmarne doświadczenia, najbardziej leniwe i niemiłe osoby jakie spotkałem to te pielęgniarki w szpitalu .... zresztą w szpitalu dla dzieci ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Dosłownie robiły 1-2 rzeczy dziennie a reszta to ploty, jakiekolwiek pytanie do nich to meeeeega foch, że im sie dupe zawraca. Porażka.