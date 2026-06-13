Dzietność w Indiach pierwszy raz spadła poniżej progu reprodukcji
Współczynnik dzietności w Indiach, najludniejszym państwie świata, po raz pierwszy w historii pomiarów spadł z 5,2 do 1,9, czyli poniżej kluczowego progu zastępowalności pokoleń - wynika z krajowego badania demograficznego SRS.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (64)
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@Imagination: nie zatęsknimy.
@Imagination: wystarczy zamknąć granice.
To już dzieje, przez ostatnie 2-3 lata to dramatycznie przyspieszyło. Na pocieszenie: kolor skóry dziecka 1:1 rodzica ( ͡º ͜ʖ͡º)