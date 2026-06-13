Tak kierowca zabił dziecko z tatą w Bardzie
Do sieci trafiło nagranie tragicznego wypadku, który spowodował kierowca w Bardzie. Jechał z dużą prędkością.DriveSpace
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Do sieci trafiło nagranie tragicznego wypadku, który spowodował kierowca w Bardzie. Jechał z dużą prędkością.DriveSpace
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Komentarze (54)
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W tej chwili grozi za to 8lat. Jak chcesz kogoś zabić w Polsce to wystarczy przejechać go autem.
@adrninistrator: prawniczyna siedzi, ale zasłużył na to swoją głupotą i pychą. Sam doprowadził, że nikt nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Skreślili go z list adwokatów. Ale apelacja obniżyła mu wyrok.
To miejsce to dość ciasna sekwencja zakrętów - zwyczajnie niemożliwa do przelecenia taką prędkością.
Zmierzam do tego, że raczej nie ma szans na to żeby był to wypadek spowodowany brawurą, jazdą za szybko i nieopanowaniem pojazdu.
Albo kierowca był pijany/nafurany i po prostu nie wiedział co się dzieje, albo faktycznie stracił w jakiś sposób świadomość ze względów zdrowotnych, nogę oparł na gazie i poleciał prosto
I tu był problem. Kierowca wiedział, że cierpi na padaczkę, a mimo to zdecydował się prowadzić pojazd. Niech to będzie nauka dla każdego. Większość potrafi słusznie stwierdzić, że po spożyciu alkoholu się nie wsiada za kierownicę, bo zdolności jazdy są pogorszone, a ilu mamy dziadków