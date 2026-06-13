Coś strasznego. To jest mój największy lęk jak idę z dziećmi. Miałem sytuację akurat nie z autem a z hulajnogą elektryczną gdzie gnojek z 14 lat z---------ł lekko z 40-50 na godzinę po chodniku. W ostatniej chwili pociągnąłem córkę za rękę do tyłu. Gnojek się wypierdzielił. Bez kasku, bez ochraniaczy. Potem karetka, policja a rodzicie szczyla co? Oczywiście pretensje do mnie. Na szczęście całkowita wina spadła na niego ale samo to podejście Pokaż całość