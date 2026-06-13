To jest niesamowite co tam się dzieje. Dawid Kacprzyk został zatrudniony jako koordynator SOR bez wymaganej ukończonej specjalizacji. Dyrektor szpitala Anna Łukasik była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia w czasach PO (ta sama partia co Kacprzyk). Jako koordynator SOR sam sobie ustala ile pracuje. Potem wychodzi że pracuje prawie 11h codziennie 365 dni w roku.



A do tego rzecznik NIL mówi "Z naszej perspektywy jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, by lekarz bez Pokaż całość