28 letni lekarz bez specjalizacji jest koordynatorem SOR i w rok zarabia 1.6mln
28-letni lekarz i radny zostal bez specjalizacji koordynatorem SOR. Jak to możliwe w takim wieku? Ktoś powinien zostac za to ukarany, i to nie powinien byc szpital lecz konkretne osoby. Nie pozwólmy by ta sprawa ucichła lecz trzeba jej się dokładnie przyjrzećdanielbr3
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Komentarze (113)
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- ginekolog za 2.5 miliona
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A do tego rzecznik NIL mówi "Z naszej perspektywy jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, by lekarz bez
@urza67: to są tacy górnicy, tylko nad ziemią...
@elo345: Zgubiłeś słowo-klucz: RUSKIE
1. NFZ finansuje tylko i wyłącznie zabiegi i wizyty w publicznych placówkach oraz sprzęt, materiały, które były do tego potrzebne
2. Publiczne placówki mogą współpracować z lekarzami wyłącznie na umowę o pracę; maksymalne widełki, np. dla lekarza rodzinnego, to 20 000 netto na umowę o pracę.
3. Znieść limity na specjalizacje
@Cogres: Na to czekam. 8 godzin i do domu, 168 godzin miesięcznie dla wszystkich medycznych specjalizacji.
To na pewno skróci kolejki. Na pewno będzie więcej operacji, bo jak jakaś będzie kolidowała z czasem pracy, to się już nie odbędzie.
Na pewno wystarczy ludzi do obsługi karetek. Na pewno
Niech by to na dzisiejsze było 15 k.
Wtedy jeszcze ryzykowali że się wyda.
Wniosek: