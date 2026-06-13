Petycja przeciwko ograniczeniom Google w używaniu plików APK
Petycja zebrała blisko 200 000 podpisów, ale Google mimo sprzeciwu użytkowników wprowadza restrykcje na pliki APK. Autor zachęca do odwiedzenia keepandroidopen.org, gdzie znajdziecie informacje o obejściu blokad i dalszym sprzeciwie wobec Google. Dziękuje społeczności Androida za walkę o otwartość.nameisnull
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Komentarze (39)
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Małpy razem silne.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Chcę mieć możliwość wyboru systemu na swoim urządzeniu. Bez ryzykowania że coś się zablokuje.