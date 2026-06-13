Brakowało mi w polskim internecie miejsca, gdzie można byłoby znaleźć opinie o procesach rekrutacyjnych.

Dzisiaj taka wiedza jest mocno rozproszona, a istniejące serwisy skupiają się głównie na ocenach pracodawców jako miejsca pracy. Znacznie mniej mówi się o samym procesie rekrutacyjnym – a to właśnie na nim kandydat poświęca swój czas, wykonuje zadania, bierze urlopy na rozmowy i podejmuje decyzję, czy chce dołączyć do firmy - w końcu proces to też wizytówka firmy.

Kto z nas nie słyszał ostatnio historii w stylu:

Przeszedłem pięć etapów rekrutacji i firma nawet nie dała mi znać, że wybrała kogoś innego.

Wziąłem dzień wolny na rozmowę, a na miejscu okazało się, że oferowane wynagrodzenie jest o 30% niższe niż podczas pierwszej rozmowy.

Po wykonaniu zadania rekrutacyjnego kontakt nagle się urwał.

Dlatego zacząłem budować HireStory - miejsce, w którym kandydaci mogą opisywać swoje doświadczenia z procesów rekrutacyjnych. Zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Bez oceniania ludzi i bez polowania na firmy. Po prostu konkrety: jak wyglądał proces, ile było etapów, czy pojawił się feedback, co poszło dobrze, co można było zrobić lepiej i jak ostatecznie zakończyła się rekrutacja.

Projekt jest na bardzo wczesnym etapie i dopiero zbiera pierwsze opinie. Dodanie własnej historii zajmuje około minutę, a większość pól jest opcjonalna.

W najbliższych dniach będę próbował promować tę inicjatywę i sprawdzić, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie na takie miejsce.

Jestem ciekaw Waszego zdania.

Czy przed wysłaniem CV sprawdzalibyście informacje o procesie rekrutacyjnym w konkretnej firmie?

Czy próba zbudowania społeczności wokół takich doświadczeń ma sens?