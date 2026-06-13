W Szwecji jest nadreprezentacja Polaków, Norwegów i Finów. Co robisz jak jesteś antysocjalny i policja depcze ci po piętach? Uciekasz przez najbliższą granicę i zaczynasz od nowa. To dotyczy też przyjaciół z Afryki - w tamtych krajach policja się nie pieści z nimi więc wieją do Europy jak tylko im coś grozi i udają biedną ofiarę totalitarnego państwa.