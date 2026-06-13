Hity

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[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
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Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
Wakacje zamieniły się w walkę o życie. Polak utknął w szpitalu na Filipinach.
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Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
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Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu
Państwo z dykty: Przez błąd urzędnika każą nam dopłacić 700 MILIONÓW do przetargu
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W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
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