Więzienia w Europie są przepełnione obcokrajowcami
Kraje takie jak: Luksemburg (78%), Szwajcaria (73%), Cypr (54%), Austria (53%), Słowenia (52%), Katalonia (Hiszpania) (52%), Grecja (52%), Malta (51%), Niemcy (47%) i Belgia (43%) odnotowują wyjątkowo wysoki odsetek więźniów zagranicznych.matixrr
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Komentarze (39)
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ok mieszkają też w innych krajach, łącznie jest ich jednak 8 mln
To teraz trzeba je wpuścić do cel tych inżynierów". Najlepiej zacząć od tych najbardziej znanych jak Tokarczuk czy Ostaszewska. Taką mam koncepcję.
no już bez jaj, całkowita pojemność więzenia w tym kraju to 4 osoby, 3 osoby to niemcy xD
https://www.prisonstudies.org/country/luxembourg?language_content_entity=en-gb
47% stałych rezydentów w kraju to obcokrajowcy
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Luxembourg
Największą grupę wśród obcokrajowców w więzieniach stanowią Portugalczycy (98 osób)
Przyklad Luksemburgu czy Szwajcarii jest raczej oczywisty, że wiekszosc więźniów bedzie tam spoza kraju. W dobie UE jest to raczej dość normalne, że część więźniów będzie spoza kraju.