Podkarpacki urolog zarobił 926 tys. zł w rok
Dariusz Sobieraj łączny dochod z działalności lekarskiej: ~926,000tomasztomasz1234
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Dariusz Sobieraj łączny dochod z działalności lekarskiej: ~926,000tomasztomasz1234
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Komentarze (45)
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@honeybadger9951: oświadczenia majątkowe to praktycznie jedyne wiarygodne źródło całkowitych zarobków lekarzy. Inne dane pochodzą najczęściej od szpitali i wtedy obejmują tylko jedno miejsce pracy - dany szpital.
Komentarz usunięty przez autora
Ty chyba nie wiesz co to jest "wolny rynek". Wolny rynek to byłby jakby uwolnić zawód lekarza a nie ograniczać liczbę miejsc na studiach a potem robić 2 miejsca na cały kraj na specjalizacji. Wolny rynek to masz kiedy ten doktór ma obok siebie 10 innych z którymi