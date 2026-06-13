czy ktoś mi poda jakieś inne druki urzędowe gdzie można wpisać jak kura pazurem dane? Bo ja sobie nie przypominam. To tylko pokazuje jak sobie kasta stworzyła prawo, sobie napiszą niewyraźnie od ręki i elo gotowe. A ty idz zgłosić najmniejszą pierdołę do gminy to 10 druków w każdym 2 razy powtórzony adres DRUKOWANYMI literkami, mapka do mapki z pieczątką, 21,37 zł do płacenia w kasie otwartej od 10-12:00 we wtorki. Plują Pokaż całość