Sprawa jest rozwojowa i może zacząć zataczać szersze kręgi. Najprawdopodobniej ktoś tu skrobał na lewo, stąd odpady pooperacyjne nie mogły w całości lecieć do zbiorników, które są w pewien sposób kontrolowane. Ostatnio głośne są przypadki nadużyć w służbie zdrowia, więc kolejny przypadek folwarku na państwowym pójdzie w świat. Nie zapominajmy też, że mamy aferę aborcyjną na ścianie wschodniej.