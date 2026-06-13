Pani doktor trafiła do szpitala.
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zbezczeszczenia zwłok lub szczątków ludzkich (art. 262 k.k.),
porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym (art. 183 § 5a k.k.)
@jajcek: Warunkiem przyjęcia do Waffen SS był ateizm lub całkowite odcięcie się od chrześcijaństwa.
Najliczniejszą grupą "zawodową" których zamordował hitler byli własnie księża.
Bardziej by tu pasowała analogia, że hitler był wegetarianinem i kochał zwierzątka a mniej więcej to się wpisuje w tęczowe postulaty.