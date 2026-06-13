Zwolniono 8000 osób w meta, a wczoraj awaria faceooka
Zuckerberg wyraźnie powiedział inwestorom, że ostatnie zwolnienia Meta były spowodowane pilną potrzebą zrównoważenia ogromnych wydatków na sprzęt i badania nad sztuczną inteligencją, a nie bezpośrednim zastąpieniem ludzkich miejsc pracy przez zautomatyzowane algorytmy.DriveSpace
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Komentarze (13)
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Ktoś kiedyś powiedział że korporacje się degenerują do tego czym jest państwo socjalne. Świetnie to widać. Jakość obsługi i racjonalność wprowadzanych rozwiązań jak
2. Ludzie znający ten produkt w------i
E. AI jeszcze bardziej rozjebje ten produkt
67. Ale ludzie już nie wrócą bo będą zajęci sobą
BRAK PROFITU
@Vraagno: Niema ludzi niezastąpionych. : )
https://youtu.be/9YsTB7O77Qo?si=--9iWfXr3LNdyF5N