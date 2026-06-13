Meta to taka fajna firma, że już nawet jak płacisz to nie możesz tam pogadać z nikim kto ma rozum i cokolwiek ogarnia. Wszędzie upośledzone AI, obojętnie czy jesteś 9 letnim Zdzisiem który dodaje zdjęcia swojego kota, czy jakimś Dżastinem z korpo który zarządza kampanią za 2 bańki :D



Ktoś kiedyś powiedział że korporacje się degenerują do tego czym jest państwo socjalne. Świetnie to widać. Jakość obsługi i racjonalność wprowadzanych rozwiązań jak Pokaż całość