Bez opisu opis zbędny
Straż Miejska nie zareagowała w takiej sytuacji to czego oczekiwać w przypadku nieprawidłowo zaparkowanych pojazdówlove2spooch
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Straż Miejska nie zareagowała w takiej sytuacji to czego oczekiwać w przypadku nieprawidłowo zaparkowanych pojazdówlove2spooch
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Komentarze (9)
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No, podejrzewam, że tutaj widzimy wszechobecny mamtowdupizm, a nie znajomość prawa, ale
@Ucik: Oczywiście, że mają prawo interweniować, a w razie konieczności wezwać policję.
Ty też masz prawo interweniować.