Uskok San Andreas osiągnął najwyższy poziom naprężeń od 1000 lat
Badanie pokazuje, że naprężenia, które zwykle powinny być rozładowywane przez duże trzęsienia, od dawna nadal się kumulują i mogły już osiągnąć niespotykany dotąd poziom.kenai
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Komentarze (62)
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Jednocześnie takie badania są ważne, bo przypominają, że Kalifornia żyje z realnym zagrożeniem sejsmicznym. Infrastruktura, budownictwo i służby ratunkowe muszą zakładać, że duże trzęsienie kiedyś nastąpi, nawet jeśli nie
@SCAInet: Ale to nadal s-----l i chaos.
#pdk