Problem z trzęsieniami ziemi polega na tym, że geolodzy potrafią coraz lepiej oceniać ryzyko i akumulację naprężeń, ale nadal nie potrafią dokładnie przewidzieć momentu pęknięcia uskoku. To trochę jak z mocno naciągniętą gumą. Wiadomo, że jest napięta, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie puści.

Jednocześnie takie badania są ważne, bo przypominają, że Kalifornia żyje z realnym zagrożeniem sejsmicznym. Infrastruktura, budownictwo i służby ratunkowe muszą zakładać, że duże trzęsienie kiedyś nastąpi, nawet jeśli nie Pokaż całość