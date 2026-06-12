W Warszawie ktoś zostawił konia w nagrzanym bagażniku Hyundaia
W nagrzanym samochodzie pozostawione były zwierzęta - koń oraz dwa gołębie.Edonik
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W nagrzanym samochodzie pozostawione były zwierzęta - koń oraz dwa gołębie.Edonik
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Komentarze (60)
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Hyundai mial model Pony, moze byl koń do auta w gratisie, normalna promka.
no, Koń by sie uśmiał ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pewnie sami wsadzili tego konia do jakiegoś szrota