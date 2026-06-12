Mieszkaniec Płocka (Mazowieckie) nakleił na nieprawidłowo zaparkowanym aucie dwie naklejki, uszkadzając lakier samochodu i powodujac straty w wysokosci 5000zl. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Może mu za to grozić nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.