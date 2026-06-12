Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie
Mieszkaniec Płocka (Mazowieckie) nakleił na nieprawidłowo zaparkowanym aucie dwie naklejki, uszkadzając lakier samochodu i powodujac straty w wysokosci 5000zl. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Może mu za to grozić nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (142)
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@NieWiemWiecSieWypowiem: policja pozwala ludziom parkować na chodnikach, żeby tych samych ludzi zniechęcić do samochodów?
@wombat69: ciekawe co więcej kosztuje:
A) wymiana przedniej szyby (została porysowana w trackie nieprofesjonalnej czynności demontażu);
B) laweta + profesjonalne usunięcie naklejki z szyby;
C) tytułowa akcja
Lakier pewnie odszedł razem z rdzą.
mozesz kazdym wpisem taki wysryw wrzucac bo od kiedy jestem na wypoku nigdy praktycznie polskich znakow nie pisze.
takze w------e j---a ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@StaryWedrowiec:
nigdzie nie napisalem ze tylko na wykopie nie stosuje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
musisz
Na mądrego nie trafiło, bo idiota nadrukował tych naklejek i chciał lepić po samochodach. Z resztą co i jak bardzo trzeba mieć zje*ne we łbie żeby