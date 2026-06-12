Lekarz rodzinny to jednak elita. Za wiele sam nie może oprócz wypisania recepty/zwolnienia lekarskiego/skierowania. Dzięki temu ma praktycznie zerową odpowiedzialność za cokolwiek i pracować może do emerytury. W przeciwieństwie do takiego chirurga, któremu mogą ręce się trząść na starość albo operacja zamiast dwóch godzin będzie trwała pięć. A jak zostawi szmaty w brzuchu pacjenta albo amputuje nie to jądro, które powinien, to później musi po sądach się włóczyć. Jak ktoś tu wspomniał. Pokaż całość