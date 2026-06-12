Lekarz rodzinny zarobił 760k rocznie
"Maciej Bonna - lekarz rodzinny, Chojnice. Przychód 760k."tomasztomasz1234
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"Maciej Bonna - lekarz rodzinny, Chojnice. Przychód 760k."tomasztomasz1234
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Komentarze (79)
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@Anomalocaracid: Jakby mu się przychód różnił od dochodu to by siedział na zasadach ogólnych, ryczałt jest dla tych co prawie żadnych kosztów nie generują.
Można wprowadzić krajowy limit na hydraulików, zakazać dotykania rur bez uprawnień i też będą zarabiać takie pieniądze.
Chętnych do studiowania medycyny nie brakuje, jedyny problem to limity przyjęć i limity na specjalizacje.
Rodzinny to przecież zwykły klepacz recept, a coś bardziej skomplikowanego to odprawia ze skierowaniem do specjalisty.
Akurat on z rodziny ustawione, posiadają poradnie, prywatne jednostki. Zobacz ile zarabia właściciel luxmedu.
Rodzina ustawiona politycznie, syn marszałka województwa. Rodzina posiada szpitale i placówki:
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/kaszuby/2022/10/28/zona-leszka-bonny-prowadzi-dwie-placowki-medyczne-a-jego-syn-dostal-dofinansowanie-przypadek/
Rodzina ustawiona politycznie, syn marszałka województwa. Rodzina posiada szpitale i placówki:
https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/kaszuby/2022/10/28/zona-leszka-bonny-prowadzi-dwie-placowki-medyczne-a-jego-syn-dostal-dofinansowanie-przypadek/
Ewa Kopacz - lekarz
Kosiniak-Kamysz - lekarz
Arłukowicz - lekarz
Kilku ważniaków politycznych którzy sobie nie pozwolą bruździć w biznesie.
- ginekolog za 2.5 miliona
- rezydent anastezjolog za 1.5 miliona
- lekarz radny z zielonej góry za 1 milion
- lekarz rodzinny w chojnicach za 800k
@lubiecie: przede wszystkim to w tym oswiadczeniu jest napisane ze to PRZYCHÓD XD na dzialnosci gospodarczej!!! xD przeciez te 700k to sa grosze jak masz wlasna firme :/ no ale zazdrosne wykopki musialy sie zesrac
150 netto, czy brutto? Jeśli netto, to sam sobie policz - rocznie to już będzie ponad 400k. Tylko Ty mówisz o średnich zarobkach, a ja mówię o takim w miarę rozsądnym górnym pułapie. Bo skoro wyciągamy zeznanie majątkowe jakiegoś wybranego lekarza, to zakładam, że mówimy o swego rodzaju skrajności i należy porównywać do skrajności właśnie.