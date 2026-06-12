Pamiętacie "Bajtek"? Mija 40 lat od debiutu pisma
O historii magazynu Bajtek rozmawiali naukowcy i twórcy pisma podczas Perspektywy Women in Tech Summit 2026, ale najlepsza relacja jest od socjolog dr hab. Marty Juza, prof. UKEN, która zauważyła dysproporcję płciową w zawartości pisma Bajtek. xxdpotspodpach
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Bez tego wtrętu, cały artykuł nie miał by po prostu sensu XD Tak jakby ktoś
@JanPustostan: Ja p------ę. A wydawałoby się, że żeby skończyć studia trzeba mieć jakiś zasób intelektualny. Zwłaszcza jak jest się doktorem od zachowań społeczeństwa. A ona to opisuje jakby archeolog opisywał znalezioną zaginioną cywilizację.
@JanPustostan: To jest w sumie ciekawe połączenie - być jednocześnie socjologiem i kimś totalnie oderwanym od rzeczywistości, nawet jeśli jest to rzeczywistość z czasów kiedy miała może kilka lat.
Bo kierunki techniczne w tamtych czasach to dokładnie było tak że na 100 studentów jak na roku było 5 studentek to był już "babiniec" ;)
Komputerami i górnictwem zajmowali