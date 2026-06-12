Mało kto wie albo wszycy ale pierwszy numer najbardziej amatorskiego czasopisma o grach komputerowych Top Secret to była część Bajtka w całości piświęcona grom. Numer okazał się sukcesem i powstało pierwsze czasopismo o grach komputerowych w których redaktorzy pisali opisy gier na podstawie screenów z oryginalnych gier, które ktoś sfotografował za granicą albo kupił zagraniczne czasopismo i zrobił zdjęcie zdjęciu i wstawił do gazety. I tak się żyło( ͡ ° ͜ ʖ Pokaż całość