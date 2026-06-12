Wpływ kofeiny na elektroencefalogram podczas snu
Subiektywne poczucie dobrego snu nie zawsze pokrywa się z tym, co widzimy w zapisie neurofizjolog. Kofeina może skracać sen lub utrudniać zasypianie, jednak nawet przy pozornie prawidłowej długości snu może zmniejszać aktywność wolnofalową i przesuwać obraz EEG w stronę bardziej "czuwającego" mózgu.Lifelike
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Komentarze (74)
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Kofeina to darmowa, nieoprocentowana pożyczka z naszej energii. Korpo zgarnia zysk w godzinach pracy, a Ty zostajesz z długiem, którego nikt Ci po fajrancie nie zwróci. Gwarantowany popołudniowy zjazd i rozwalony sen w nocy to po prostu koszt
@znowuzapomnialemhasla: Brak snu jest uznany za formę tortur, jeśli jest wymuszony np. na więźniach. Brak snu doprowadza do spłycenia procesów kognitywnych, słabszej oceny sytuacji, niekiedy majaków czy stanów zbliżonych do halucynacji. To skrajność ale pokazuje jak to działa.
@DarnoQ: czas półtrwania ok. 4h, ale to nadal całkiem długo
Tak samo południowa drzemka kawowa czyli wypicie kawy i od razu położenie się spać na 15 minut maks 30 minut pobudza i orzeźwia.
Kofeina poprawia czujność i zmniejsza uczucie zmęczenia, ale eksperci zwracają uwagę, że jej działanie może czasem przypominać „pożyczanie energii” kosztem nocnej regeneracji.
Jeżeli kofeina pomaga funkcjonować w ciągu dnia, a jednocześnie pogarsza jakość nocnej regeneracji, może powstać błędne koło: większe zmęczenie, większa potrzeba stymulacji i słabszy sen.
Kofeina nie jest ‘dobra’ albo ‘zła’. Jest substancją biologicznie aktywną, której efekt zależy od dawki, pory dnia, wieku, stylu życia, jakości snu,
To w końcu jak? Dobrze czy źle? xD
Gdzie napisałem, że potrzebuje 11h aby być w pełni wypoczęty? xD