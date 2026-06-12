Zależy jak co na kogo działa, nawet jest o tym wspomnione w wnioskach z badań. Ja np praktycznie nie czuję efektu działania kofeiny lub czuję bardzo delikatny. Kawy nie piję, ale energetyki już tak bo lubię ich smak(1-2 dziennie, 250-500 ml). Dzisiaj w nocy po 1 wracałem autem i strasznie chciało mi się pić, w schowku znalazłem tylko jakiś energetyk 250 ml to wypiłem. W domu byłem po 2, poszedłem spać od Pokaż całość