Prezes z Władysławowa przepędza mnie znad morza, gardzi naszymi prawami i wzywa
Przed kamerą sam prezes Energobaltic, który natychmiast nakazał mi opuścić plażę nad morzem we Władysławowie! Wezwano na mnie nawet policję. A ta co zrobi?kubako
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
https://energobaltic.orlen.pl/pl/o-firmie/Organy-i-struktura-spolki/zarzad-spolki
Wystarczyć dwukrotnie zwiększyć pensje oraz znacząco podnieść kwalifikacje (średnie pełne, doskonała sprawność fizyczna oraz test ze znajomości prawa rozwiązywany podczas procesu rekrutacji, gdzie z dwustu pytań odnośnie stosownych paragrafów, które widniałyby na stronie każdej Komendy w internecie, aplikujący dostawałby, powiedzmy, dwadzieścia pięć pytań). I od razu podniosłoby to prestiż tego zawodu, a wysokie
Komentarz usunięty przez autora
2/10, bo odpowiedziałem.