Wiecie jak się produkuje taniej? Tak, że jeszcze opłaca się przewieść przez pół świata? W Brazylii dopuszczone są do używania antybiotyki i stymulatory wzrostu dawno zabronione w UE. Zaraz jakiś silniczek się oburzy, że "nic bez skrupulatniej kontroli nie wejdzie na nasze stoły" a wjeżdżają, od lat, całe kontenery np wołowiny a 1/100 złapią. Jedyną skuteczną metodą była całkowita blokada ¯\(ツ)/¯