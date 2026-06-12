Wpuszczą do Europy aż 300 milionów kurczaków. Polski hit eksportowy zagrożony
Kontrowersyjna umowa z krajami Ameryki Południowej może zalać unijny rynek setkami milionów kurczaków z Brazylii i Argentyny, które są produkowane nawet o 30 proc. taniej niż u nas. Jakby tego było mało, polscy hodowcy muszą jednocześnie odpierać potężną ofensywę ze strony Ukrainy oraz Chin.portal_przemyslowy
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Komentarze (15)
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Niech ściągają ten syf, dopóki jest nakaz oznaczania skąd pochodzi mięso i ktoś to weryfikuje to doputy mogą ściągać ten syf. Kto chce ten kupi. Przy okazji nasze europejskie też stanieje
Słuchacze pytają:
– Czy to prawda, że w Moskwie, na Placu Czerwonym, rozdają samochody?
Radio Erewań odpowiada:
– W zasadzie tak, ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie.
Nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego.