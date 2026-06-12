NFZ nie zwróci 100 tys zł. za lot do Monachium po surowicę dla 16-latka
16-latek z Nowego Targu ukąszony przez żmiję lewantyńską. Płatnikiem za przelot był krakowski szpital. I pieniędzy nie odzyska. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zamierza bowiem zapłacić za transport lotniczy leku dla 16-latka.potspodpach
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Komentarze (72)
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Całe szczęście, że są podstawy prawne żeby bezdomnych pijaków wozić karetkami za każdym razem jak się potkną na chodniku.
Wykopki oburzone bo ten dzieciak sam te żmije hodował (tylko że nie to jest tutaj problemem). Takie same zasady by zadziałały jakby was w lesie dzikie zwierzę ukąsiło i trzeba było surowice z zagranicy sprowadzać. ¯\(ツ)/¯
Ta historia
@werfogd: O stary, daj namiary. Za 30 minut wylot (muszę dojechać na miejsce gdzie wyląduje), 400km, czyli dwie godziny, płacę 2k
Czy ogólnie jest taka zasada, że jak robisz coś nielegalnego, np: chodzisz po górach bez zezwolenia poza wyznaczonymi szlakami i masz wypadek, to zwracasz kasę za akcję?
Przypominam, że chłopak jako nieletni, był ubezpieczony w NFZ automatycznie.
Czy jeżeli inne dziecko wykonuje coś nielegalnego, np: wspina się na słup energetyczny i doznaje
@elo345: co to jest "ubezpieczenie drogowe"? Jedyne obowiązkowe ubezpieczenie to OC dla pojazdu i pokrywa ono szkody które wyrządzi kierowca tego pojazdu, nie ma absolutnie nic wspólnego z kosztami leczenia kierowcy który jest sprawcą wypadku.
@elo345: Dużo rzeczy "powinno" się zadziać no ale świat tak nie działa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
to reaguj, kto ci broni napisać do posła na którego głosowałeś żeby zmienił przepisy i naprawił ten "problem"?
Jednym z wymagań hodowli jest potrzeba umowy z placówką posiadającą surowicę
i niech sobie potem biora ludzie kredyt na leczenie, poczuja sie jak w usa
a jak szpitalowi/lekarzowi bylo szkoda dziecka no to mogl oddac premie za nadgodziny z tego tygodnia i akurat by starczylo
@3mortis: Pomyśl sobie, że zarabiasz 50k miesięcznie, płacisz wchuj podatków i dostajesz takie info ze szpitala. Twoje dziecko umiera, jest ratunek, ale zapłać.... a potem widzisz jak karetka zabiera żula i robi mu komplet badań za 20k bo nie wiadomo czy przechlał czy jednak udar