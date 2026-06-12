Kto płaci za transport helikopterem do szpitala młodego motocyklisty, który zatrzymał się na drzewie, a nie miał wykupionego ubezpieczenia drogowego?

Czy ogólnie jest taka zasada, że jak robisz coś nielegalnego, np: chodzisz po górach bez zezwolenia poza wyznaczonymi szlakami i masz wypadek, to zwracasz kasę za akcję?



Przypominam, że chłopak jako nieletni, był ubezpieczony w NFZ automatycznie.

Czy jeżeli inne dziecko wykonuje coś nielegalnego, np: wspina się na słup energetyczny i doznaje Pokaż całość